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Медведев пригрозил очень жесткими мерами в ответ на запрет транзита товаров в Калининград
Москва может «перекрыть кислород» Прибалтике, заявил замглавы Совбеза России undefined
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Медведев пригрозил очень жесткими мерами в ответ на запрет транзита товаров в Калининград

Москва может «перекрыть кислород» Прибалтике, заявил замглавы Совбеза России

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Литве очень жесткими мерами в ответ на запрет транзита товаров в Калининградскую область. По его словам, Москва может «перекрыть кислород» Прибалтике.


«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — заявил Медведев в интервью газете «Аргументы и Факты».


По его словам, возможные ответные шаги России будут экономического характера, они будут «способны перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». «Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам просто нищенский», — сказал замглавы Совбеза.


Европейский союз не настаивал на запрете транзита товаров в Калининградскую область, отметил Медведев. «Нo Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз прoявив свои дебильные русoфобские установки», — заявил он.


«Литовские железные дороги» с 18 июня прекратили транзит в Калининградскую область ряда товаров, находящихся под санкциями Евросоюза. По словам главы российского региона Антона Алиханова, под ограничения подпала примерно половина поставляемых грузов.


21 июня власти Калининградской области сообщили, что Литва распространила транспортную блокаду региона и на автомобильный транзит. В Совбезе России пообещали ввести ответные меры.

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#транзит #литва #медведев #калининградская область
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