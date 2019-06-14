Балаклавский районный суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

Балаклавский районный суд оштрафовал на 550 тысяч рублей и освободил капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. Судно было задержано у западного побережья Крыма российскими пограничниками за незаконный вылов рыбы в мае 2018 года. На корабль был наложен арест, а в отношении гражданина Украины Новицкого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения).





«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», — говорится в решении суда.





Как сообщила пресс-служба российского омбудсмена Татьяны Москальковой, с декабря 2018 года Новицкий проживал под подпиской о невыезде в Симферополе в съемной квартире. Также Москалькова предлагала обменять Новицкого на капитана российского корабля «Норд» Владимира Горбенко.





4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» из порта приписки Очаков западнее мыса Тарханкут. Позднее суд арестовал капитана задержанного «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились пять членов экипажа.





25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа. Двоим морякам в течение короткого времени удалось покинуть Украину. У всех моряков с «Норда» были российские паспорта, однако в Киеве их считают украинскими гражданами. Капитану «Норда» Горбенко предъявили обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Поскольку дело проходило по уголовной статье, моряк остался на территории Украины и был выпущен под залог с обязательным условием прибытия по первому требованию для следственных действий.





В феврале стало известно, что Горбенко вернулся в Крым. По его словам, никаких препятствий для проезда на полуостров у него не было.