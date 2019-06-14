Джон Сноу извинился перед фанатами и сжег сценарий «Игры престолов»

Финал survival-сериала «Остаться в живых», который длился шесть сезонов, считается одним из главных разочарований для поклонников: вместо обещанных развязок запутанных линий сценаристы представили все события шоу сном обычной собаки.





Ранее появилась информация о том, что исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон пытается справиться с алкоголизмом и стрессом в реабилитационном центре в Коннектикуте. Месяц пребывания в клинике обошелся актеру в 120 тысяч долларов.





«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Снимался под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса для кабельного телеканала HBO (Home Box Office). Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.





Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года. Сериал считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Бюджет первого сезона оценивается в 50-60 миллионов долларов. Съемка же одной серии восьмого сезона обошлась в 15 миллионов долларов.





16 мая фанаты сериала выразили недовольство финальным, восьмым сезоном и создали петицию, потребовав не только переснять все вышедшие в этом году эпизоды, но и сменить шоураннеров. По мнению поклонников шоу, Бениофф и Уайсс выпустили неудачный сезон, потому что сценарий больше не опирался на книги автора вселенной Джорджа Мартина. Петицию подписали более миллиона человек.