Джон Сноу извинился перед фанатами и сжег сценарий «Игры престолов»

Авторы YouTube-канала Eating Things With Famous People опубликовали шуточное видео, в котором при помощи нейросети заставили персонажа «Игры престолов» Джона Сноу извиниться за восьмой сезон шоу. Герой сериала, которого играет актер Кит Харингтон, призывает навсегда забыть о финале сериала и вместе с остальными сжигает сценарий.
«Пришло время просить прощения. К сожалению, финал «Остаться в живых» нас ничему не научил. В этом видео у меня больше слов, чем за весь [восьмой] сезон. Я прошу прощения за все. Ляп с кружкой кофе в кадре был самой наименьшей из проблем сезона. Мы все за это несем ответственность... Теперь давайте сожжем сценарий восьмого сезона и навсегда забудем о нем. К черту его!» — эмоционально отмечает Сноу.
Финал survival-сериала «Остаться в живых», который длился шесть сезонов, считается одним из главных разочарований для поклонников: вместо обещанных развязок запутанных линий сценаристы представили все события шоу сном обычной собаки.
Ранее появилась информация о том, что исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон пытается справиться с алкоголизмом и стрессом в реабилитационном центре в Коннектикуте. Месяц пребывания в клинике обошелся актеру в 120 тысяч долларов.
«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Снимался под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса для кабельного телеканала HBO (Home Box Office). Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года. Сериал считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Бюджет первого сезона оценивается в 50-60 миллионов долларов. Съемка же одной серии восьмого сезона обошлась в 15 миллионов долларов.
16 мая фанаты сериала выразили недовольство финальным, восьмым сезоном и создали петицию, потребовав не только переснять все вышедшие в этом году эпизоды, но и сменить шоураннеров. По мнению поклонников шоу, Бениофф и Уайсс выпустили неудачный сезон, потому что сценарий больше не опирался на книги автора вселенной Джорджа Мартина. Петицию подписали более миллиона человек.