Кандидат в губернаторы Петербурга пообещал криптовалюту в обмен на голоса избирателей

Житель Брянска Владимир Кузнецов, который стал одним из кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга, пообещал перечислить собственную криптовалюту GUBER за голоса избирателей. Предприниматель, который в 2018 году пытался принять участие в выборах президента России, подтвердил эту информацию корреспонденту «РБК-Крипто». Каждому проголосовавшему за него петербуржцу Кузнецов обещает по одной тысяче GUBER. Каждый муниципальный депутат, который поддержит кандидатуру бизнесмена для прохождения им муниципального фильтра, получит миллион новых токенов.





«Понимаю, что вы находитесь в активном поиске кандидата в губернаторы и время сейчас играет против меня <...> Я решил, что самый лучший способ попросить вас отдать голос за мою кандидатуру — это дать вам что-то, что не может дать никто другой, при этом это не будет являться подкупом вас, так как никаких материальных ценностей я вам не дам и не обещаю», — обратился Кузнецов к своим потенциальным избирателям. Заявление опубликовано на его официальном сайте.





Кузнецов пояснил, что получив его криптовалюту GUBER, люди приобретут новые знания и навыки, которые изменят их жизнь к лучшему. Он отметил, что тема криптовалют становится все более популярной во всем мире. «И лучше, чтобы вы были готовы к этому и уже сейчас разобрались, что это такое и как с ними работать. Но так как практически ни у кого из обычных жителей нет возможности и желания покупать криптовалюты и рисковать своими деньгами, я дам вам возможность погрузиться и разобраться в этой теме на примере этих шуточных сувенирных монет/значков/жетонов/токенов (синонимы) GUBER», — рассказал бизнесмен.





Кузнецов отмечает, что его токены не имеют стоимости, однако на блокчейн-платформе Waves их цена составляет 0,0062 WAVES (1,04 рубля по курсу на данный момент). По правилам, у кандидатов есть инструментарии: агитация, реклама, дебаты и прочее, но при этом никоим образом нельзя в обмен на подписи предоставлять что-то материальное или нематериальное, заявили опрошенные «РБК-Крипто» юристы. По их словам, несмотря на то что в действующем законодательстве криптовалюты никак не регулируются, ЦИК обязательно отреагирует и проведет правовой анализ ситуации и, возможно, не допустит Кузнецова к выборам.





Ранее в июне стало известно, что Кузнецов оказался 22-м подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он баллотируется как самовыдвиженец. В 2018 году житель Брянска подавал в ЦИК документы для участия в выборах президента России, но дело не дошло даже до регистрации. Кузнецову отказали из-за того, что он не предоставил информацию о размере и источниках доходов, имуществе, ценных бумагах и вкладах в банках.





Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования — 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты на этот пост должны преодолеть муниципальный фильтр — собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.