Шерлинг отреагировал на свое увольнение из Театра кукол из-за конфликта

Заместитель директора государственного Театра кукол имени Образцова в Москве Юрий Шерлинг сообщил Daily Storm, что он не в курсе своего увольнения и никто с ним не разговаривал по этому поводу. Кроме того, заслуженный деятель искусств заявил, что он сейчас на больничном. Ранее появилась информация о том, что Шерлинг был уволен из кукольного театра из-за конфликта с работниками учреждения. Официальная причина расторжения договора — отсутствие документа о высшем образовании.





«Я не в курсе дела и в глаза не видел этого приказа [об увольнении]. Я сейчас на больничном и не понимаю, о чем речь», — сообщил Шерлинг.





Информация о том, что директор Театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев после конфликтов его заместителя Юрия Шерлинга с работниками учреждения принял решение о расторжении трудового договора, появилась на официальном сайте учреждения. «Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Шерлингом», — цитирует пресс-служба театра слова Бакулева.





Внучка Сергея Образцова Екатерина, которая трудится режиссером-постановщиком, подтвердила изданию «Интерфакс» увольнение Шерлинга, заявив, что официальной причиной стало отсутствие документа о высшем образовании.





По сведениям «Московского комсомольца», конфликты Шерлинга с коллективом театра начались почти сразу же после его назначения: по словам сотрудников, заместитель директора постоянно их унижал, оскорблял, а кроме того, планировал продавать в детском кафе спиртные напитки. После этого многие приняли решение уволиться из театра.





Ранее для разрешения конфликта, по словам Екатерины Образцовой, приглашались представители Министерства культуры РФ, которые пообещали разобраться с проблемой. Театр кукол имени Сергея Образцова считается крупнейшим в мире кукольным театром и обладает самой полной и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах. Кроме того, у театра самый большой в мире Музей театральных кукол. Учреждение существует с 1931 года.