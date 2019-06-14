Новая православная церковь Украины признала раскол в своих рядах

Пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ), возглавляемой митрополитом Епифанием Думенко, опубликовала заявление, в котором указала на признаки раскола в действиях «почетного патриарха», предстоятеля УПЦ КП Филарета. Патриарх рассказал о попытках Порошенко подкупить архиереев во время объединительного собора 15 декабря, в результате которого была создана ПЦУ, и заявил о необходимости восстановления статуса УПЦ КП.





«Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия «собор» означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями», — говорится в заявлении ПЦУ.





В нем отмечается, что УПЦ КП как отдельная церковь прекратила свою деятельность через слияние с Православной церковью Украины, что произошло на Объединительном соборе 15 декабря. В обращении также указывается, что ПЦУ не является зависимой от Константинопольского патриархата церковью, как заявляет об этом Филарет.





11 июня в интервью украинскому сайту «Главком» Филарет рассказал, что во время проведения Объединительного собора 15 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко для голосования за своего ставленника митрополита Симеона подкупал участников, в том числе иерархов УПЦ КП: «И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона — 28. Так кто эти 28? Два — московских [выходцы их канонической УПЦ митрополиты Симеон Шостацкий и Александр Драбинко], 13 — из УАПЦ [Украинская автокефальная православная церковь], а 13 архиереев — из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу».





По словам патриарха Филарета, ему известно, сколько Порошенко платил тем, кто голосовал за Симеона: «Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но правда это или нет — я утверждать не могу».





В мае Филарет раскритиковал содержание томоса (документа о создании новой православной церкви на Украине) в интервью интернет-ресурсу «Новое время». По его словам, ПЦУ не является действительно независимой церковью. Он заявил, что не стал бы принимать томос для ПЦУ от Константинопольской церкви, если бы знал содержание документа. Он призвал не соблюдать три положения: о приоритете Константинополя при разрешении конфликтных ситуации в новой украинской церкви; о признании украинцев, проживающих за рубежом, прихожанами Константинопольского патриархата; а также запрет на варение миро на территории Украины.





По его мнению, ПЦУ находится в подчиненном положении по отношению к Константинопольскому патриархату, так же как и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая, по его мнению, подчиняется патриарху Русской православной церкви (РПЦ) Кириллу.





15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, на котором произошло объединение УПЦ КП и Украинской апостольской православной церкви (УАПЦ), а предстоятелем ПЦУ был избран митрополит УПЦ КП и помощник Филарета Епифаний Думенко. В то же время, по сообщениям СМИ, Порошенко, принимавший активное участие в создании ПЦУ, продвигал кандидатуру митрополита УПЦ Симеона Шостацкого. Однако после интронизации Епифания между ним и Филаретом отношения стали портиться, что в итоге привело к резким заявлениям Филарета в мае и июне 2019 года.