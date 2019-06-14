Сотрудник центра кунг-фу вернул кота семье Алибасова и отказался от вознаграждения

По словам Левана, 12 июня Чуча сидел у подъезда центра кунг-фу в Столовом переулке. «Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашел себе место в гостиной у изображения храма школы. Все эти дни кот большую часть времени проводил именно там и успел стать нашим другом. Удивительно, но наша школа практикует кунг-фу по стилям «тигр», «леопард», «ягуар», «пантера» и «кот». Где «кот» — высшая ступень мастерства. «Кот» — это мастер», — рассказал Кажилоти.





11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым — младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». 13 июня аферисты отдали близким госпитализированного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи: по словам Горжанкина, 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение. Мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.



