Сотрудник центра кунг-фу вернул кота семье Алибасова и отказался от вознаграждения

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал Daily Storm, что любимый кот шоумена Чуча, пропавший во время пресс-конференции с журналистами 11 июня, был найден сотрудником центра кунг-фу Леваном Кажалоти. Мужчина от денег отказался, заявив, что он сочувствует госпитализированному Алибасову.
«Нам позвонил мужчина, представился Леваном Кажилоти, работающим в центре кунг-фу «Ша-Фут-Фань» (в переводе — «Клан пяти боевых котов»). Сообщил, что 12 июня увидел кота, явно не бродячего. Потом увидел объявление и позвонил. Кота забирал помощник Алибасова Сергей Моцарь. Хотелось бы отметить, что от вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался», — заявил, в свою очередь, помощник Бари Алибасова.
По словам Левана, 12 июня Чуча сидел у подъезда центра кунг-фу в Столовом переулке. «Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашел себе место в гостиной у изображения храма школы. Все эти дни кот большую часть времени проводил именно там и успел стать нашим другом. Удивительно, но наша школа практикует кунг-фу по стилям «тигр», «леопард», «ягуар», «пантера» и «кот». Где «кот» — высшая ступень мастерства. «Кот» — это мастер», — рассказал Кажилоти.
11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым — младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». 13 июня аферисты отдали близким госпитализированного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи: по словам Горжанкина, 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение. Мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.
11 июня продюсер Бари Алибасов, который получил химические ожоги, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, вышел из состояния медикаментозного сна. Его сын, Бари Алибасов — младший, рассказал Daily Storm, что отец пока ничего не помнит. Алибасов-старший не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи, которое попало в Instagram. Ожог кишечника в районе застарелого шрама от ножевого ранения у основателя группы «На-На» затянулся. Теперь все надеются, что не возникнет последствий от других осложнений.