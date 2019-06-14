В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

Бронзовый призер чемпионата России по сноуборду 2010 года Дмитрий Кольцов был убит в Лос-Анджелесе. Злоумышленник застрелил 30-летнего мужчину на улице после короткой перепалки с ним. Об этом пишет газета Los Angeles Times.





По информации издания, инцидент произошел 10 июня в центральном районе Лос-Анджелеса. 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, находившийся в машине, повздорил с проходившим мимо него по улице Кольцовым. Отмечается, что ранее мужчины не были знакомы. В ходе ссоры Нельсон выстрелил в Кольцова. От полученных ран россиянин скончался на месте. Нельсон также выстрелил в спутника Кольцова, личность которого не раскрывается. В результате мужчина не пострадал.





Позднее в тот же день Нельсон расстрелял помощника шерифа Джозефа Солано. Полицейский умер через два дня. Кроме того, преступник 10 июня ограбил заправку и супермаркет. В настоящее время он находится под арестом. Нельсону грозит смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.





Кольцов выступал в составе сборных России и Москвы по сноуборду. Он также является серебряным призером Открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду, прошедшего в 2012 году.