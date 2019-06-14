В селе под Пензой сотни местных жителей перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области устроили народный сход, а также перекрыли федеральную автодорогу М5 «Урал». Участники мероприятия требуют выселить проживающих в Чемодановке цыган. Такое требование они выдвинули после массовой драки с представителями этой диаспоры. Как рассказали Daily Storm очевидцы, в сходе участвуют примерно 500 человек. На место прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Белозерцев пообещал, что областное управление МВД разберется в ситуации. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул чиновник. На месте также находятся полицейские и сотрудники ОМОН.
Местные жители рассказали Daily Storm, что люди вышли на сход после массовой драки с представителями цыганской диаспоры, произошедшей 13 июня. Поводом для конфликта стало то, что цыгане якобы сексуально домогались до девушек в Чемодановке. В драке, по оценкам очевидцев, участвовало порядка 150 человек.
На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщило управление Росгвардии по Пензенской области. По данным ведомства, в результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из них были госпитализированы. Также было повреждено несколько автомобилей. По факту конфликта в Бессоновском районе возбудили уголовные дела по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и статье 213 («Хулиганство»).