В селе под Пензой сотни местных жителей перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщило управление Росгвардии по Пензенской области. По данным ведомства, в результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из них были госпитализированы. Также было повреждено несколько автомобилей. По факту конфликта в Бессоновском районе возбудили уголовные дела по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и статье 213 («Хулиганство»).