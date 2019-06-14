Цыганская диаспора выразила соболезнования родным погибшего в драке под Пензой

«У нас получилась очень большая беда. Цыганская диаспора приносит соболезнования родственникам погибшего. Молим Бога, чтобы другой пострадавший выздоровел, желаем ему здоровья крепкого. Никаких конфликтных моментов мы не хотим иметь ни с кем в городе», — заявил руководитель объединения.





Оглы также добавил, что его организация призывает найти и наказать виновников трагедии в Чемодановке. В объединении цыган готовы сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании инцидента. «Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить», — резюмировал Оглы.





О смерти пострадавшего мужчины в ходе драки в Чемодановке сообщило 14 июня управление Следственного комитета России (СКР) по Пензенской области. По информации ведомства, днем ранее между жителями населенного пункта произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения — поступил в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой. Он скончался вечером 14 июня.





По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов МВД и ФСБ. В ходе следствия будут установлены мотивы преступления, а также все лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту, заявили в СКР.





Ранее 14 июня жители Чемодановки (порядка 500 человек) устроили народный сход, а также перекрыли федеральную автодорогу М5 «Урал». Протестующие потребовали выселить проживающих в селе цыган. Местные жители устроили сход после массовой драки с представителями этой диаспоры. По предварительным данным, поводом для конфликта 13 июня стало то, что цыгане якобы сексуально домогались до девушек в Чемодановке.