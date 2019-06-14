Опубликовано видео с места массовой акции протеста в Пензенской области

В ГУ МВД по Пензенской области «Интерфаксу» сообщили, что в Бессоновском районе, к которому относится село, введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. В свою очередь пресс-секретарь губернатора региона Ивана Белозерцева Дина Черемушкина заявила, что чиновник в данный момент находится в Чемодановке, где он уже принял участие в сходе граждан и держит ситуацию на личном контроле.





Ранее региональное управление Следственного комитета России (СКР) опубликовало информацию о смерти мужчины 1985 года рождения, который пострадал в ходе массовой драки в Чемодановке 13 июня. Молодой человек поступил в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой. 14 июня он скончался. СКР возбудил уголовное дело по данному факту, об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. В Чемодановке в настоящее время работают сотрудники СКР, МВД и ФСБ.





Ранее сообщалось, что массовая драка 13 июня произошла из-за того, что цыгане в этом селе под Пензой сексуально домогались местных жительниц. В конфликте приняли участие порядка 150 человек, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии.