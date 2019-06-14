В центре Москвы ОМОН начал жестко задерживать молодежь

Силовики задерживают только тех, на кого указывают активисты организации, утверждает «Медиазона». Среди задержанных оказался актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Позднее его отпустили. Задержания проходят достаточно жестко. Так, одну из девушек бойцы ОМОН волокли по асфальту. Точное число задержанных неизвестно — по разным данным, силовики забрали от 10 до 20 человек.





Это не первый инцидент, произошедший в так называемой Яме, находящейся в районе Китай-город. 31 мая активисты «Лев против» устроили конфликт с отдыхавшими там людьми. Члены движения пришли в «Яму» в тот момент, когда находившаяся там молодежь выкладывала слово «Лето» из бутылок. Активисты стали отбирать у отдыхающих алкогольные напитки.





После этого началась драка, в ходе которой представители движения применили перцовые баллончики. В ответ в них стали кидать бутылки. От перцового газа пострадали несколько человек. На место конфликта приехала полиция, которая задержала одного мужчину.