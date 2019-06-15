Из-за массовой драки c цыганами в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

«Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего (с этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица)», — сообщается на сайте регионального управления СКР.





В ведомстве отметили, что меньше чем за день сотрудники СК провели 21 допрос свидетелей, 22 обыска, осмотрели место происшествия и назначили девять экспертиз, что и позволило установить причастность к драке и задержать троих жителей Чемодановки.





Также по итогам проведенных мероприятий СКР переквалифицировал дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, на дело об убийстве и покушении на убийство. Речь идет о статьях «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».





14 июня региональное управление Следственного комитета России (СКР) опубликовало информацию о смерти мужчины 1985 года рождения, который пострадал в ходе массовой драки в Чемодановке 13 июня. Молодой человек поступил в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой и скончался на следующий день.





Ранее сообщалось, что массовая драка 13 июня произошла из-за того, что цыгане в этом селе под Пензой сексуально домогались местных жительниц. В конфликте приняли участие порядка 150 человек, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии.