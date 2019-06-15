Путин назвал единственное верное решение по СВПД

Решить проблему с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), связанную с выходом из соглашения США, можно только одним путем — все участники договора должны продолжать выполнять свои обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, реализация сделки все еще возможна, пусть и затруднена действиями Вашингтона. Также российский лидер напомнил, что меры, которые США применили против Ирана после выхода из соглашения, де-факто являются торговой войной, и призвал отказаться от таких нерыночных методов воздействия на конкурентов.





«Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств. Россия именно так и намерена поступать», — подчеркнул Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).





Российский лидер осудил решение США выйти из соглашения, которое должно было помочь стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, действия Вашингтона негативно сказываются на режиме нераспространения ядерного оружия. Также Путин отметил, что США после выхода из договора усилили экономическое давление на Иран.





По словам президента РФ, ситуация с Ираном — это всего лишь одна из торговых войн, которые «разгорелись по всему миру». «Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — подчеркнул Путин. Он призвал участников совещания запретить санкции, затрагивающие товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование. «Думаю, с этим трудно не согласиться», — сказал президент РФ.





Ранее президент РФ в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что страны Запада, утвердившие после холодной войны евроатлантическую модель мировой экономики, пытаются создать на основе этой модели два мира — свой, в котором можно иметь доступ к передовым технологиям, образованию и медицине, и другой, в котором нет перспектив. Российский лидер отметил, что получающие от такой модели выгоду страны пытаются внерыночными методами выбить конкурентов из соревнования, оказывая политическое давление.





Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение приостановить на 60 дней выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также отметил, что «новый путь Ирана является дипломатическим», и добавил, что сегодняшнее решение Тегерана — «еще не конец для ядерной сделки». Страны-посредники ООН призвали Иран отказаться от своего ультиматума по заключенному в 2015 году соглашению.





В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран начнет войну, то ему «официально наступит конец», и предостерег иранские власти от угроз в адрес Соединенных Штатов. При этом американский лидер отметил, что его планы относительно исламской республики ограничиваются «экономическим вторжением», а его главной целью является не допустить появления у Ирана ядерного оружия.