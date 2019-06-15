Трое цыган задержаны в Чемодановке по подозрению в убийстве русского мужчины

Жители села Чемодановка в Пензенской области рассказали корреспонденту Daily Storm, что три человека, задержанных по подозрению в причастности к драке, после которой скончался русский мужчина в драке 13 июня — цыгане. По словам местных, большинство доставленных на встречу со следователями после драки людей уже отпущены по домам, однако правоохранители продолжают проводить беседы с населением села и помещают цыган в камеры. Также жители села отметили, что конфликт был бытовым, а не на национальной почве.





«Приехали в отдел, там камеры полные *****. Подвалы — битком забиты. Мотают на допросы из отдела в отдел, русских отпускают», — рассказал Daily Storm один из жителей села, вернувшийся со встречи со следователями. По их словам, участников драки со стороны русских правоохранители вызывали в ночь с 14 на 15 июня для опознания цыган — селяне указали на 12 человек. Также местные подтвердили, что три человека, о задержании которых сообщали правоохранители, являются частью цыганской общины, проживающей в селе.





Селяне подчеркнули, что конфликт между русскими и цыганами произошел не на национальной почве: «Просто цыгане распоясались».





Корреспондент Daily Storm узнал, что в результате драки погиб Владимир Грушин, у которого остались жена и пятилетняя дочь. Местные жители собирают деньги для помощи семье погибшего, хотя губернатор области Иван Белозерцев ранее пообещал взять все траурные расходы на бюджет региона: «Пообещать-то любой может».