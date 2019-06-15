Соболь поблагодарила Федермессер за уход с выборов в Мосгордуму

Федермессер объяснила, что приняла решение об уходе из депутатской гонки недавно. «В выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии. За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее», — написала Федермессер в Facebook.





По ее словам, за последние два месяца на нее обрушилась волна критики и клеветы. «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени. Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», — отметила Федермессер.





Благотворительница признала, что ей неудобно перед людьми, которые хотели бы голосовать за нее. При этом уход с выборов не означает, что она как-то ослабит свою деятельность, заявила Федермессер, и пообещала выполнить обязательства, которые она взяла на себе перед выдвижением, а также продолжать помогать людям. «Я все же предпочту отдавать себя не борьбе, а помощи», — заключила она.





Выдвигающаяся в том же округе Соболь поблагодарила Федермессер за принятое решение, заявив, что этим та помогла расстроить «грязную игру мэрии [Москвы]». «Если я стану депутатом и нужна будет помощь в рамках депутатских полномочий — готова помогать в ее важной работе», — отметила юрист ФБК.





6 июня глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер выдвинулась кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа (Хамовники, Арбат, Пресня). Ранее она заявляла, что хочет идти в столичную думу от округа, где живет и работает. Федермессер рассчитывала при помощи депутатской власти провести законы, необходимые для социальной сферы.





Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. Выборы в столичную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве городского парламента 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).