Сын Алибасова рассказал о планах увезти отца в Казахстан на реабилитацию

Продюсера Бари Алибасова могут направить на реабилитацию в Казахстан, когда он закончит лечение в НИИ имени Склифосовского, заявил его сын, Бари Алибасов — младший. По его словам, горный воздух и уединение пойдут отцу на пользу, а свою помощь в лечении деятеля предложили как власти страны, так и его поклонники в Казахстане. Также стало известно, что продюсируемая Алибасовым-старшим группа «На-На» намерена устроить гастроли в Казахстане в его поддержку.





«Отец и Казахстан понятия неразделимые. На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение. Как только произошла трагедия, мы неоднократно получали слова поддержки и конкретные предложения о помощи, как со стороны самых простых казахов, так и со стороны высокопоставленных представителей власти Казахстана», — процитировал Daily Storm слова Алибасова-младшего Вадим Горжанкин, менеджер продюсера.





По мнению сына продюсера, в Москве полному выздоровлению мешали бы посетители. «И это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут», — приводит РИА Новости его слова.





По словам Алибасова-младшего, 17 июня будет проведена контрольная гастроскопия, которая покажет, насколько здоров продюсер. «Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем», — рассказал сын деятеля РИА Новости.





Группа «На-На», за которую отвечает продюсер, заявила о намерении провести гастроли в Казахстане, чтобы поддержать его. В настоящее время коллектив и концертный директор принимают заявки на выступления и формируют предварительный график гастролей.





11 июня продюсер Бари Алибасов, который получил химические ожоги, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, вышел из состояния медикаментозного сна. Его сын, Бари Алибасов — младший, рассказал Daily Storm, что отец пока ничего не помнит. Алибасов-старший не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи, которое попало в Instagram. Ожог кишечника в районе застарелого шрама от ножевого ранения у основателя группы «На-На» затянулся. Теперь все надеются, что не возникнет последствий от других осложнений.