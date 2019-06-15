«С дубинками, с ружьями, прямо война»: житель Чемодановки рассказал о начале драки с цыганами

Массовая драка с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области началась как обычный конфликт, рассказал житель села корреспонденту Daily Storm. По его словам, когда спор перешел в драку, на близлежащий пустырь подъехало больше десятка машин, из которых вышли вооруженные цыгане. Селянин отметил, что некоторые — впоследствии пострадавшие в драке — не участвовали в изначальном столкновении и фактически пострадали случайно.





«Собаки залаяли, как раз и жена вышла — я тоже следом, до трассы не успел дойти, смотрю — подъезжает много машин и из них цыгане с дубинками, с ружьями, прямо война. Я жену в охапку и прочь, а они пошли всех подряд метелить. Страшно было на улицу выйти», — рассказал житель Чемодановки. По его словам, в начале конфликта к месту драки подъехало более десятка машин с вооруженными людьми.