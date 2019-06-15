«С дубинками, с ружьями, прямо война»: житель Чемодановки рассказал о начале драки с цыганами

Массовая драка с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области началась как обычный конфликт, рассказал житель села корреспонденту Daily Storm. По его словам, когда спор перешел в драку, на близлежащий пустырь подъехало больше десятка машин, из которых вышли вооруженные цыгане. Селянин отметил, что некоторые — впоследствии пострадавшие в драке — не участвовали в изначальном столкновении и фактически пострадали случайно.
«Собаки залаяли, как раз и жена вышла — я тоже следом, до трассы не успел дойти, смотрю — подъезжает много машин и из них цыгане с дубинками, с ружьями, прямо война. Я жену в охапку и прочь, а они пошли всех подряд метелить. Страшно было на улицу выйти», — рассказал житель Чемодановки. По его словам, в начале конфликта к месту драки подъехало более десятка машин с вооруженными людьми.
Драка началась, когда разговор между русскими жителями села и цыганами перешел на повышенные тона. По словам местных, они требовали вызвать на беседу глав цыганской общины, чтобы сообщить им о приставаниях и неподобающем поведении их подопечных.
Сам конфликт продолжался порядка трех часов — драка началась около 20:00 по местному времени и закончилась между 22 и 23 часами. Житель Чемодановки заявил, что полицию пришлось ждать достаточно долго — по его словам, вызывали правоохранителей практически сразу, однако сначала приехали только несколько полицейских, которые не смогли бы разнять дерущихся. Наряд ОМОНа, который остановил потасовку, появился только в одиннадцатом часу.
Селянин пояснил, что его сосед Сергей, который получил в ходе драки травму и позднее был госпитализирован, не участвовал в конфликте и просто стоял поблизости. «Непонятно, что с ним, но он тяжелый, в больнице... Я говорю, вот выйдешь, и убьют ******», — сказал он.
Ранее сообщалось, что массовая драка 13 июня произошла из-за того, что цыгане в этом селе под Пензой сексуально домогались местных жительниц. В конфликте приняли участие порядка 150 человек, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. После разрешения конфликта 14 июня в селе прошла массовая акция протеста. Порядка 500 участников народного схода потребовали выселить из Чемодановки цыган.