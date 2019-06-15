«Обычный бытовой конфликт»: замглавы УМВД по Пензенской области расставил точки над i в драке с цыганами

Массовая драка с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области была простым бытовым конфликтом, за которым не стоит ничего другого, в том числе и межнациональной розни, заявил в беседе с Daily Storm замглавы управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун. По его словам, жители села ранее не обращались к правоохранителям с жалобами на живущих в селе цыган. Ковтун отметил, что все заявления со стороны жителей будут проверены, включая сообщения о поддельных водительских правах и бумагах на владение земельными участками.





«Русских среди подозреваемых по делу нет, но! У нас многонациональное общество, и что такое русский или гражданин РФ? Тот, кто получил паспорт в установленном порядке. Тут не национальное. Бытовой конфликт, который перерос в драку. Они тут живут, находили общий язык. Но чтобы сказать, что именно цыгане, как народность, это начали — такого нет», — подчеркнул Ковтун.





Замглавы УМВД региона напомнил, что все обращения к правоохранителям фиксируются и записываются. В ведомстве уже организована служебная проверка на тот случай, если кто-то из сотрудников не донес до начальства сообщение о нарушении закона, однако ранее из Чемодановки таких заявлений не поступало, отметил он.





«Полицию вызвали, уже когда разборка кончалась. Мы сегодня официально задавали вопрос, фамилию назовите, когда вы писали заявление или что? Говорят — мы не обращались. Даже тот факт (обвинение в попытке изнасилования. — Примеч. Daily Storm), который лег в основу этого конфликта, он не был заявлен в полицию», — пояснил Ковтун.





По словам представителя правоохранительных органов, его ведомство проверит заявления жителей о том, что цыгане имеют поддельные права или водят без прав вовсе, а также могут не владеть земельными участками, на которых живут. «У нас не только цыгане, к сожалению, ездят без водительских прав. Но сейчас это будет уголовная статья, и других водителей очень много таких», — напомнил Ковтун о недавних изменениях в законодательстве, ужесточающих ответственность за вождение без прав.





При этом замглавы УМВД области опроверг сообщения селян о том, что цыгане якобы торгуют наркотиками или имеют поблизости лабораторию по их производству. «У нас действительно были задержания, семь лабораторий выявили. Но у цыган — нет. И за хранение не задерживались. Среди цыган, как правило, основная преступная деятельность — мошенничество, телефонное и контактное. Ну и сбор металлолома, купи-продай», — рассказал он.





Ранее в СКР сообщили, что установили всех участников массовой драки под Пензой. Троих из них уже удалось задержать, остальных фигурантов также задержат. По словам представителей правоохранительных органов, мера пресечения для них будет избрана в ближайшее время. Ведомство 15 июня переквалифицировало дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, на дело об убийстве и покушении на убийство. Речь идет о статьях «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».





Ранее сообщалось, что массовая драка 13 июня произошла из-за того, что цыгане в этом селе под Пензой сексуально домогались местных жительниц. В конфликте приняли участие порядка 150 человек, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. После разрешения конфликта 14 июня в селе прошла массовая акция протеста. Порядка 500 участников народного схода потребовали выселить из Чемодановки цыган.