Додон заявил об окончании кризиса власти в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новое решение Конституционного суда страны закончило кризис власти в государстве, начавшийся после переизбрания парламента в феврале. Суд 15 июня отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, таким образом аннулируя роспуск парламента и признание незаконным формирование нового правительства под руководством премьер-министра Майи Санду.





«Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение», — приводит ТАСС слова Додона.





КС Молдавии сообщил 15 июня, что пересмотрел и отменил свои акты, принятые в начале месяца. «Основанием для отмены послужила фактическая ситуация в Молдавии, в частности объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду и сформированная в парламенте коалиция», — говорится в заявлении суда.





Вследствие этого решения, вместе с отменой решений суда от 7–9 июня, статус конституционного получает парламент во главе с Зинаидой Гречаный, а также принятые им акты, и акты правительства во главе с Санду.





В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.





Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и 11 июня отменил указ Филипа.