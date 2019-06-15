Зеленский пообещал украинцам «государство в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительство в данный момент готовит законопроекты, которые поспособствуют развитию среднего и малого бизнеса. По мнению главы государства, ключевым для этого является снижение необходимости контактов с чиновниками для мелких предпринимателей — Зеленский предполагает, что это будет работать по принципу «государство в смартфоне», то есть появится приложение или портал госуслуг для бизнеса. Также украинский лидер пообещал привлечь инвестиции в Донбасс и развивать структуру в этом регионе.





«Малый и средний бизнес — это кровь для организма страны. Что может сделать власть [для бизнеса]? Власть может не мешать и только помогать. Главная цель — «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — заявил Зеленский в ходе визита в мультихаб Spalah, посвященный интеграции высоких технологий в бизнес. По словам главы Украины, сейчас в Киеве готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.





Также Зеленский подчеркнул важность развития Донбасса как региона Украины и совершенствования его инфраструктуры. «В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сообщил украинский лидер.





Владимир Зеленский официально стал президентом Украины 20 мая. В своей первой речи он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Далее он заявил, что украинцы должны брать пример в укреплении обороны с израильтян, в развитии технологий — с японцев, а у жителей Швейцарии учиться жить счастливо.





Партия Зеленского «Слуга народа» на съезде 9 июня представила предвыборную программу, с которой идет на досрочные парламентские выборы. Среди приоритетов в ней названы очистка и обновление системы власти в стране, искоренение коррупции, создание привлекательных условий для бизнеса, реформирование социальной сферы и построение инновационной экономики.