NYT: США заложили кибербомбы в электрические сети России

США проводят усиленные кибератаки на электрические сети России, внедряя вредоносный код в контролирующие эти сети машины, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Вашингтон полагает, что подобные атаки и заложенные ими «бомбы» можно будет использовать как предупреждение для Москвы, или же активировать их в случае конфликта между странами.





«Чиновники раскрыли ранее тайное размещение американского кода внутри российских систем, связанных с электросетями и другими целями, в документе, который описывал противодействия и контратаки в ответ на действия Москвы на выборах в Конгресс в 2018 году», — сообщает издание.





По словам чиновников, подобные акции проводились с 2012 года, но в последнее время они заметно усилились и стали более агрессивными — американские кибервоенные перешли от обороны к нападению. Командир киберсил США, генерал Пол Накасоне, ранее заявлял, что Вашингтону необходимо «защищаться, наступая», и что «русские нас не боятся», поскольку США недостаточно активно отвечает на кибератаки со стороны России.





Стратегия США заключается в том, чтобы заронить в российские системы вредоносный код, который можно будет активировать в случае конфликта между странами, или же как «предупреждение», пишет газета. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил 11 июня, обращаясь к странам, которые испытывают на себе американские кибератаки: «Мы будем наращивать давление, пока вы не поймете [с кем имеете дело]».





В июле прошлого года Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации. Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которые Москва задействует для сбора данных изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради сведений по индустрии и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.