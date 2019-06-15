В соседнем с Чемодановкой селе загорелся принадлежащий цыганам дом

Очевидцы рассказали, что пламя угрожает другим строениям. Кроме того рядом с деревянными домами много сухостоя (мертвых деревьев и травы), который только способствует распространению огня.





На место прибыла сначала одна пожарная машина, еще несколько должны подъехать, сообщил корреспондент Daily Storm. Пожар был локализован, пожарные делают пролив постройки.





Село Лопатки патрулируют сотрудники правоохранительных органов, они разрешили журналисту Daily Storm сделать несколько фотоснимков пожара только дважды проверив документы, в том числе журналистское удостоверение и редакционное задание. Фотографировать людей они запретили.





«В 21:46 поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Песочной в селе Лопатки Бессоновского района. Горит срубовой дом, площадь пожара - 100 квадратных метров. На месте работают 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - приводит Penzainform.ru заявление пресс-службы регионального ГУ МЧС России.





Массовая драка в Чемодановке произошла 13 июня. По одной из версий, ее причиной стали домогательства представителей цыганской общины к местным женщинам. В конфликте приняли участие порядка 150 человек. Один человек – 33-летний Владимир Грушин – умер от травм, еще нескольким потребовалась помощь врачей. Для разрешения конфликта в населенный пункт прибыли сотрудники Росгвардии.





14 июня в Чемодановке прошла массовая акция протеста. Порядка 500 участников народного схода потребовали выселить цыган.





Замглавы управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун в беседе с Daily Storm 15 июня заявил, что драка была бытовым конфликтом и никакого противостояния разных групп населения в Чемодановке нет, никто ранее не жаловался на цыган.





Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр в интервью НСН 15 июня сказала, что причиной драки в Чемодавновке стала рядовая детская ссора у местного пруда. По ее словам «жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку». Ранее в СКР сообщили, что установили всех участников массовой драки и троих из них задержали.