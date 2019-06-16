Трамп назвал изменой статью NYT о заложенных в электросети России кибербомбах

Лидер США выразил уверенность в том, что газета «отчаянно нуждалась в истории, любой истории, даже если она [была] плоха для страны, а также неправдива». Трамп считает, что американские СМИ коррумпированы и они готовы сделать или сказать все что угодно, не задумываясь о последствиях. «Это настоящие трусы и, без сомнения, враги людей», — резюмировал глава Белого дома.





Накануне NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что США проводят усиленные кибератаки на электрические сети России, внедряя вредоносный код в контролирующие эти сети машины. По данным издания, в Вашингтоне полагают, что подобные атаки и заложенные ими «бомбы» можно будет использовать как предупреждение для Москвы, или же активировать их в случае конфликта между странами.





В июле прошлого года Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации. Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которые Москва задействует для сбора данных изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради сведений по индустрии и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.