Трамп назвал изменой статью NYT о заложенных в электросети России кибербомбах

Президент США Дональд Трамп назвал публикацию в The New York Times (NYT), где говорилось об активизации кибератак на электросети России путем внедрения вредоносного американского кода, актом виртуальной измены. Глава Белого дома считает, что газета «отчаянно нуждалась в истории» и опубликовала статью, информация в которой не соответствует действительности.





«Верите ли вы, что The Failing New York Times [неудачливая New York Times] только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию. Это виртуальный акт измены от когда-то великой газеты», — написал Трамп в своем Twitter.