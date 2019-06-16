РПЦ отказалась от строительства собора в центре Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отказалась от права на строительство собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга в сквере возле Свердловского театра драмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном Telegram-канале епархии.





«Мы всегда хотели только святости и мира», — приводятся в сообщении слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, поздравившего всех с праздником Святой Троицы и озвучившего позицию по строительству собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.