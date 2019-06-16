РПЦ отказалась от строительства собора в центре Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отказалась от права на строительство собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга в сквере возле Свердловского театра драмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном Telegram-канале епархии.
«Мы всегда хотели только святости и мира», — приводятся в сообщении слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, поздравившего всех с праздником Святой Троицы и озвучившего позицию по строительству собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.
В обращении митрополита говорится об отказе Екатеринбургской епархии от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой Екатерины на «достойном ее святости месте». В тексте также указано, что подробности будут опубликованы на официальном сайте епархии в ближайшее время.
С 13 по 16 мая в Екатеринбурге, в сквере возле Свердловского театра драмы, проходили массовые акции протеста. Активисты требовали не строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения по поводу необходимости возведения новой православной церкви. После предложения главы государства ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.