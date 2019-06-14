Патриарх Кирилл назвал политической борьбой акции против строительства храма в Екатеринбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что у «хорошо организованных» акций против строительства храма в Екатеринбурге — политический подтекст. Одна из причин протестов — недостаток информации о строительстве собора, убежден он. Патриарх заявил, что власти не собирались лишать жителей Екатеринбурга парка, его хотели разбить вокруг храма.





«Вот взяли и организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне потом удалось посмотреть, какой информацией эти люди обменивались в социальных сетях. Не случайное это явление было. Это хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь», — заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета 13 июня, запись его выступления опубликовали в Telegram-канале «Слово Патриарха».





Строительство храма не должно становиться местом борьбы, в том числе политической, считает патриарх. «А факт, что политическое присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден», — добавил он.





По его словам, планировалось построить храм, а справа и слева от него «разбить большой парк и сделать красивую набережную», по которой люди могли бы гулять. «Конечно, глубоко убежден в том, что все эти идеи должны были быть визуально представлены людям: не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике — виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», — сказал патриарх Московский и всея Руси.





11 июня в избирательную комиссию Екатеринбурга поступила заявка от «Комитета в защиту сквера» на проведение референдума по вопросу сохранения парка на Октябрьской площади или возведения храма Святой Екатерины на этом месте. Комиссия будет проверять ходатайство в течение 15 дней, если оно составлено верно, то документ передадут на рассмотрение в городскую думу. Гордума в течение 20 дней должна будет решить, проводить ли референдум.





С 13 по 16 мая в Екатеринбурге, в сквере возле Свердловского театра драмы, проходили массовые акции протеста. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения по поводу необходимости возведения новой православной церкви. После предложения главы государства ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.