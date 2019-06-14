Суд в Приморье оштрафовал компанию — отловщика косаток на 56,4 миллиона рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу признал ООО «Океанариум-ДВ» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трех косаток, находящихся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморье. «Океанариум-ДВ» назначили штраф в 56,4 миллиона рублей. 7 июня суд также назначил штраф в 28 миллионов рублей ООО «Белый кит» за нарушения при вылове трех косаток.





Представитель «Океанариум-ДВ» сообщил РИА Новости, что компания обжалует решение суда.





Региональное пограничное управление ФСБ подало в суд документы по статье о нарушении правил рыболовства в отношении четырех компаний: ООО «Белый кит», ООО «Афалина», ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум-ДВ». Также началось рассмотрение дел в отношении ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Афалина», они продолжатся 19 и 17 июня соответственно.





«Океанариум-ДВ» вменяли несколько нарушений: несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, а также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Защита компании вину не признала.





Адвокат компаний-отловщиков на суде во Владивостоке заявил, что выпуск четырех животных перенесли на неделю. Он не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки, пишет агентство.





В конце 2018 года в Охотском море были пойманы частными компаниями 12 косаток и 90 белух, которых поместили в бухте Средняя в специальные вольеры, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных намеревались продать в зарубежные океанариумы. Президент России Владимир Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу косаток из бухты Средняя.