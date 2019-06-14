Любовные письма певца Леонарда Коэна продали за 876 тысяч долларов

Сын бизнесмена, Леонард Коэн, как и Илен, скончался в 2016 году в возрасте 82 лет от лейкемии. Кроме всего прочего, певец был известен еще и как писатель. В попытке избавиться от преследующей его депрессии артист на год ушел в дзен-монастырь, однако при этом число поклонников только увеличилось. Несмотря на то что певец не торопился вновь выступать, он был вынужден вернуться на сцену в связи с тем, что его менеджер похитил у него около пяти миллионов долларов.