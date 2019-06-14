Любовные письма певца Леонарда Коэна продали за 876 тысяч долларов

Любовные письма канадского баритона, компаньона ордена Канады (высшая награда в стране), одного из основоположников фолк-музыки Леонарда Коэна были проданы на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов. Адресатом была возлюбленная певца Марианна Илен, которая, как считается, вдохновила Коэна на написание его знаменитой песни So Long, Marianne.
Известный баритон и гражданка Норвегии Илен познакомились в 1960 году. Как сообщает издание Ottawa Citizen, цикл писем позволяет проследить становление автора хитов Hallelujah, Nevermind и Suzanne от мятущегося, начинающего музыканта и поэта до артиста мирового уровня. Самое дорогое письмо датировано 1960 годом — оно было продано за 56 250 долларов, хотя его первоначальная цена была 10 000 долларов. Еще одно письмо, в котором Коэн написал «я стал знаменитым, но пуст внутри» обошлось покупателям в 35 тысяч долларов.
Кроме того, на аукционе был продан итальянский бронзовый колокол XV-XVI веков, за который организаторы выручили 81 250 долларов при первоначальной цене в 12 000 долларов. Илен скончалась в Осло в 2016 году в возрасте 81 года, а письма и колокол передала организаторам аукциона ее семья.
Сын бизнесмена, Леонард Коэн, как и Илен, скончался в 2016 году в возрасте 82 лет от лейкемии. Кроме всего прочего, певец был известен еще и как писатель. В попытке избавиться от преследующей его депрессии артист на год ушел в дзен-монастырь, однако при этом число поклонников только увеличилось. Несмотря на то что певец не торопился вновь выступать, он был вынужден вернуться на сцену в связи с тем, что его менеджер похитил у него около пяти миллионов долларов.
В более позднем периоде религиозные мотивы в творчестве сменились остросоциальными текстами. В 2016 году у Коэна вышел последний альбом You Want Darker, через три недели после его выхода артист скончался.