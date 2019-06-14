Путин рассказал на заседании ШОС об успехах России в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал об успехах России в борьбе с международным терроризмом. Глава государства подчеркнул роль РФ в возвращении Сирии под контроль Дамаска, а также уничтожении различных террористических формирований на территории страны. Также российский лидер призвал страны — участницы ШОС направить усилия на борьбу с международными террористами и не допустить попадания в их руки оружия массового поражения.





«Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — отметил Путин. Он уточнил, что с помощью России Дамаск смог вернуть себе контроль над большей частью страны. Президент РФ напомнил, что необходимо ликвидировать очаг террористов в Идлибе, и призвал международное сообщество нарастить объемы поставок гуманитарной помощи Сирии.





Также президент упомянул другую страну, страдающую от террористов, — Афганистан. «Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения», — напомнил Путин. Он подчеркнул, что РФ всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, который вошел в дорожную карту саммита.





Российский лидер назвал борьбу с терроризмом на всех фронтах одной из наиболее важных и приоритетных целей ШОС. «Считаем важным... блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения», — заявил Путин. Он пояснил, что Москва выступает за усиление борьбы с экстремизмом и терроризмом в интернете, а также за разработку методов пресечения пропаганды этих идей при помощи информационно-коммуникационных технологий.





Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия считает нежелательной дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, которую провоцирует выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). «Как председатель в ШОС, Россия будет добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным», — сообщил российский лидер.





В апреле замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов говорил, что террористы практически полностью взяли под контроль зону деэскалации в Идлибе. Такая обстановка не позволяет говорить о завершении конфликта в Сирийской Арабской Республике, отмечал он. Представитель Генштаба также предупредил об угрозе применения террористами химического оружия против мирного населения в этом регионе.





Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.