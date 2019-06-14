Володин поддержал изъятие у госслужащих незаконно полученных средств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили в Министерстве юстиции РФ.





Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.





«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией», — сказал парламентским журналистам спикер Госдумы.