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Володин поддержал изъятие у госслужащих незаконно полученных средств
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Володин поддержал изъятие у госслужащих незаконно полученных средств

Спикер Госдумы считает, что это позволит более эффективно бороться с коррупцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили в Министерстве юстиции РФ.


Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.


«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией», — сказал парламентским журналистам спикер Госдумы.


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