Володин: В состав делегации РФ в ПАСЕ войдут депутаты под санкциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в состав делегации РФ в ПАСЕ войдут депутаты, которые находятся в санкционных списках. «Мы не будем обращать внимания на санкции и сами решим, кто должен представлять Россию в ПАСЕ. Санкции были введены по инициативе США, которые с помощью них хотят защитить свое доминирование», — сообщил журналистам Володин, считающий, что следующим шагом в отношениях с Советом Европы должна стать отмена санкций.





Спикер Госдумы отметил, что под санкциями находятся вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавит делегацию в ПАСЕ, и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, который ранее занимал в ПАСЕ один из руководящих постов, а сейчас также войдет в состав делегации.





Володин не исключил, что делегация Госдумы может быть сформирована в составе, который был избран в 2016 году. По его словам, заменены в ней могут быть два экс-депутата — Александр Бурков, избранный губернатором Омской области, и Александр Сидякин, возглавивший администрацию врио главы Башкортостана Радия Хабирова.