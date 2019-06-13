Володин: В состав делегации РФ в ПАСЕ войдут депутаты под санкциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в состав делегации РФ в ПАСЕ войдут депутаты, которые находятся в санкционных списках. «Мы не будем обращать внимания на санкции и сами решим, кто должен представлять Россию в ПАСЕ. Санкции были введены по инициативе США, которые с помощью них хотят защитить свое доминирование», — сообщил журналистам Володин, считающий, что следующим шагом в отношениях с Советом Европы должна стать отмена санкций.
Спикер Госдумы отметил, что под санкциями находятся вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавит делегацию в ПАСЕ, и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, который ранее занимал в ПАСЕ один из руководящих постов, а сейчас также войдет в состав делегации.
Володин не исключил, что делегация Госдумы может быть сформирована в составе, который был избран в 2016 году. По его словам, заменены в ней могут быть два экс-депутата — Александр Бурков, избранный губернатором Омской области, и Александр Сидякин, возглавивший администрацию врио главы Башкортостана Радия Хабирова.
Делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали от России вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса.
До кризиса в отношениях РФ была одним из самых крупных плательщиков взносов в бюджет Совета Европы, но с июня 2017 года перестала их вносить. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму долга, которая к тому моменту достигла 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия: отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.
В июне 2019 года за неуплату взносов в течение двух лет в отношении России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.