Володин: Фракции Госдумы начнут формирование делегации в ПАСЕ 19 июня

Совет Госдумы 19 июня поручит парламентским фракциям приступить к формированию делегации в ПАСЕ. Они должны будут выбрать 11 парламентариев, еще семь представит Совет Федерации, руководителем делегации будет избран вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом на встрече с журналистами сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при этом отметивший, что на сегодня для РФ существует два сценария развития ситуации.





«Первый вариант. 24 июня ПАСЕ принимает резолюцию, где говорится о том, что каждая из делегаций имеет неприкосновенное право голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее. Также в этой резолюции идет речь о том, что полномочия российской делегации подтверждаются в полном объеме, не в январе, а в июне. Если она будет принята, то до конца этого дня нами будет подана заявка на участие нашей делегации в сессии», — рассказал Володин.





По его словам, в этом случае он и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подпишут совместное письмо о направлении делегации для участия в сессии ПАСЕ. Причем, как отметил Володин, в нем будет сделана оговорка, что РФ оставляет за собой право не участвовать в работе ПАСЕ, если санкции будут применены к ней вновь.





«При развитии этого позитивного сценария 25 июня наша делегация начнет работу в зале заседаний ПАСЕ, после чего произойдет процедура подтверждения ее полномочий. Но есть и другой сценарий, при котором резолюция может быть не принята или принята вновь с ограничениями полномочий. В этом случае мы вновь прекратим свою работу в ПАСЕ», — пояснил Володин.





При этом он отметил, что российская сторона просчитала для себя все риски этих сценариев, в том числе, чтобы российских парламентариев не могли использовать только для выборов нового генерального секретаря Совета Европы. «Чтобы исключить риски, в ходе консультаций председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от нас прозвучало предложение, чтобы сначала был рассмотрен вопрос подтверждения полномочий нашей делегации, а потом состоялось голосование по кандидатуре нового генерального секретаря Совета Европы. Думаю, что нас услышали», - сообщил Володин.