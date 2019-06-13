МИД РФ призвал «не подливать масла в огонь» в ситуации с танкерами в Оманском заливе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не стоит делать скоропалительных выводов в ситуации с двумя танкерами в Оманском заливе, на которых произошли взрывы и моряков с которых эвакуировали иранские экстренные службы. По его словам, поспешные выводы могут только «подлить масла в огонь». Рябков также сказал ТАСС, что ЧП с танкерами — «отражение общей крайней остроты ситуации в регионе». Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что инцидент с танкерами в Оманском заливе – это признак напряженной обстановки на Ближнем Востоке.





«Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь», — подчеркнул замминистра. Инцидент с двумя танкерами не должен использоваться для нагнетания антииранских настроений, заявил Рябков. «Я бы воспользовался возможностью, чтобы предостеречь от попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден целому ряду известных государств. Мы наблюдаем в последнее время усиливающуюся кампанию политико-психологического и военного давления на Иран. Не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе», — добавил он.





«Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчета или недопонимания причин и последствий тех или иных событий весьма тревожно складывается. Поэтому говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе», — отметил дипломат.





Происшествие с танкерами также прокомментировал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил обеспокоенность происходящим на Ближнем Востоке. «Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами», — заявил Кадыров.