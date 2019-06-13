«Нельзя оставаться в резервации»: Быков поблагодарил «КиноПоиск» за поддержку его «Сторожа»

Режиссер, актер и сценарист Юрий Быков сообщил Daily Storm, что он очень благодарен сервису «КиноПоиск» за то, что премьера нового фильма постановщика «Сторож» состоится осенью на интернет-портале одновременно с показом в кинотеатрах. По словам Быкова, за внимание зрителя необходимо бороться инновационными методами, особенно таким нишевым картинам, как «Сторож», поэтому предложение «КиноПоиска» в современных условиях является более чем уместным и здравым. Кроме того, режиссер заявил, что авторским картинам необходимо искать новый способ получения прибыли, а будущее индустрии — за стриминговыми сервисами.
«Это очень приятная новость, потому что это очень новаторская схема проката осмысленного зрительского кино. Ведь мы понимаем, что в открытом поле современной конкуренции подобным нишевым картинам выходить в прокат достаточно сложно, только если это не раскрученное по всем фронтам событие. Они [«КиноПоиск»] не только поверили в картину, но и в то, что зрительский кинематограф может быть донесен до своей аудитории», — сообщил Daily Storm режиссер.
По мнению режиссера, сотрудничество с «КиноПоиском» может постепенно изменить нездоровую ситуацию на рынке проката, где малобюджетным картинам приходится сражаться в неравном бою с крупными блокбастерами, финансируемыми государством.
«КиноПоиск» правильно обратил внимание на то, что нужно искать новый способ монетизации зрительского осмысленного кино. Находиться в «резервации», снимать имиджевое кино — я считаю, что это уже «потемкинские деревни». Надо менять ситуацию, и «КиноПоиск» пытается эту ситуацию изменить», — подчеркнул постановщик.
Кроме того, автор «Майора» и «Дурака» сообщил, что его эмоциональные тирады по поводу коммерческого провала индустриального психологического боевика «Завод» (2019 год) были на тот момент излишни и он «просто перегнул палку в контексте оценки результатов» проката.
«Несмотря на то что «Завод» собрал гораздо больше, чем многие авторские картины в том [2018] и этом [2019] годах, нужно понимать, что выход в прокат с проектами, поддерживаемыми федеральными каналами, является неравной конкуренцией, нишевые картины здесь, безусловно, проигрывают», — отметил постановщик.
По мнению Быкова, ситуация, когда на рынок выходит картина с 10-миллионным бюджетом, а собирает при этом намного меньше, но ее авторы делают делают при этом вид, что все в порядке, должна исчезнуть.
Быков также сообщил, что его новая картина «Сторож» является хорошим, «нишевым» триллером, поднимающим «серьезные, человеческие вопросы. Режиссер отметил, что картина создавалась параллельно «Заводу» и хотя он по-прежнему готов снимать фильмы за «три копейки», все же он предпочел бы к этому не возвращаться, потому что это требует слишком много усилий и здоровья.
Будущее за стриминговыми сервисами, выразил уверенность Быков. «Мне интересны провокационные темы, которые не так часто встретишь на телевидении. В этом плане интернет дает гораздо больше свободы. Я считаю, что это интересно не только мне, многие режиссеры готовы рисковать, задавать сложные и неудобные вопросы. Я открыт подобным предложениям», — сообщил Быков.
Кроме того, постановщик заявил, что его очень вдохновила ситуация с BadComedian, за которого вступилась общественность, когда компания Kinodanz объявила, что требует от блогера миллион рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности».
«Я считаю, что все, кто поддержал Евгения Баженова — продюсер Александр Роднянский, режиссеры Федор Бондарчук и Сарик Андреасян — показали наличие в стране здорового гражданского роста. Меня ситуация, где они поддержали Женю [Баженова, он же блогер BadComedian], крайне порадовала: люди, которые могли эту ситуацию ухудшить, поступили благородно и мне кажется, что показатель здорового психического роста нашей индустрии растет», — отметил постановщик.
«Это историческая, знаковая ситуация: мы договорились, что кино отдельно и критика отдельно, и никто ни на кого не давит. А Женя очень смелый пацан — у него ведь никаких гарантий не было, что ситуация не повернется в другую сторону. У меня такой смелости нет, я им восхищаюсь», — резюмировал Быков.
Ранее «КиноПоиск» объявил о том, что будет поддерживать грядущий фильм Юрия Быкова «Сторож», который выйдет осенью 2019 года. Об этом сообщила гендиректор «Яндекс. Студии» Ольга Филипук. Ее поддержал гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов, который заявил, что они не ожидают оттока зрителей из кинотеатров, потому что аудитория стриминговых сервисов и посещающая кинотеатры одна и та же.
«К сожалению, большинство независимых картин убыточны. Однако у авторских фильмов огромная аудитория поклонников: «Дурак» Юрия Быкова пользователи «КиноПоиска» признали лучшим российским фильмом за 15 лет. Мы хотим упростить для зрителей просмотр таких фильмов и не противопоставлять поход в кино и просмотр онлайн, а наоборот, объединить их в одной простой механике билетов для подписчиков», — сообщила Филипук.
Сюжет новой картины Быкова посвящен отшельнику, который пытается помочь семейной паре, укрывшейся от бед в его домике. Режиссер известен остросоциальными картинами «Майор», «Завод» и «Дурак». Кроме того, он принимал участие в съемке сериалов «Метод» и «Спящие». После выхода «Дурака» Быков некоторое время находился в депрессии.
Также режиссер объявил о том, что считает свою работу в сериале «Спящие» неудачной, извинился перед зрителями и заявил, что хочет уйти из кино. Аналогичная ситуация произошла после коммерческого провала фильма «Завод», когда выяснилось, что картина не отбила затраты на бюджет в 30 миллионов рублей: Быков также объявил о желании уйти из кино, но его переубедили не только коллеги по цеху, но и поклонники.