«Нельзя оставаться в резервации»: Быков поблагодарил «КиноПоиск» за поддержку его «Сторожа»

Быков также сообщил, что его новая картина «Сторож» является хорошим, «нишевым» триллером, поднимающим «серьезные, человеческие вопросы. Режиссер отметил, что картина создавалась параллельно «Заводу» и хотя он по-прежнему готов снимать фильмы за «три копейки», все же он предпочел бы к этому не возвращаться, потому что это требует слишком много усилий и здоровья.





Будущее за стриминговыми сервисами, выразил уверенность Быков. «Мне интересны провокационные темы, которые не так часто встретишь на телевидении. В этом плане интернет дает гораздо больше свободы. Я считаю, что это интересно не только мне, многие режиссеры готовы рисковать, задавать сложные и неудобные вопросы. Я открыт подобным предложениям», — сообщил Быков.





Кроме того, постановщик заявил, что его очень вдохновила ситуация с BadComedian, за которого вступилась общественность, когда компания Kinodanz объявила, что требует от блогера миллион рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности».





«Я считаю, что все, кто поддержал Евгения Баженова — продюсер Александр Роднянский, режиссеры Федор Бондарчук и Сарик Андреасян — показали наличие в стране здорового гражданского роста. Меня ситуация, где они поддержали Женю [Баженова, он же блогер BadComedian], крайне порадовала: люди, которые могли эту ситуацию ухудшить, поступили благородно и мне кажется, что показатель здорового психического роста нашей индустрии растет», — отметил постановщик.





«Это историческая, знаковая ситуация: мы договорились, что кино отдельно и критика отдельно, и никто ни на кого не давит. А Женя очень смелый пацан — у него ведь никаких гарантий не было, что ситуация не повернется в другую сторону. У меня такой смелости нет, я им восхищаюсь», — резюмировал Быков.





Ранее «КиноПоиск» объявил о том, что будет поддерживать грядущий фильм Юрия Быкова «Сторож», который выйдет осенью 2019 года. Об этом сообщила гендиректор «Яндекс. Студии» Ольга Филипук. Ее поддержал гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов, который заявил, что они не ожидают оттока зрителей из кинотеатров, потому что аудитория стриминговых сервисов и посещающая кинотеатры одна и та же.





«К сожалению, большинство независимых картин убыточны. Однако у авторских фильмов огромная аудитория поклонников: «Дурак» Юрия Быкова пользователи «КиноПоиска» признали лучшим российским фильмом за 15 лет. Мы хотим упростить для зрителей просмотр таких фильмов и не противопоставлять поход в кино и просмотр онлайн, а наоборот, объединить их в одной простой механике билетов для подписчиков», — сообщила Филипук.





Сюжет новой картины Быкова посвящен отшельнику, который пытается помочь семейной паре, укрывшейся от бед в его домике. Режиссер известен остросоциальными картинами «Майор», «Завод» и «Дурак». Кроме того, он принимал участие в съемке сериалов «Метод» и «Спящие». После выхода «Дурака» Быков некоторое время находился в депрессии.





Также режиссер объявил о том, что считает свою работу в сериале «Спящие» неудачной, извинился перед зрителями и заявил, что хочет уйти из кино. Аналогичная ситуация произошла после коммерческого провала фильма «Завод», когда выяснилось, что картина не отбила затраты на бюджет в 30 миллионов рублей: Быков также объявил о желании уйти из кино, но его переубедили не только коллеги по цеху, но и поклонники.