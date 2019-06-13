«Это не ахти что»: Кудрин оценил размер пенсий после реформы

По его мнению, в последующие годы (2020-й и 2021-й) необходима более высокая индексация базовой пенсии. При этом он сомневается, что правительство сможет индексировать пенсии выше инфляции. «Для этого нужны более высокие темпы экономического роста. Если нет, надо будет более жесткие меры принимать, определяться, откуда брать деньги: перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить», — уточнил Кудрин.





Глава счетной палаты заявил, что если бы не была проведена пенсионная реформа, то выплаты пенсионерам, которые сейчас находятся в районе 37% от заработка, могли опуститься еще ниже. Кудрин считает, что России, как и другим странам, необходимо в рамках рекомендаций Всемирной организации труда добиваться, чтобы государственная пенсия за счет постоянной системы отчислений предприятия достигала 40% от заработка.





«Во многих странах общая средняя пенсия доходит до 70% от заработка благодаря добровольным накоплениям. Как правило, дополнительные 30% — это добровольные накопления граждан в течение жизни. У нас таких накоплений нет. Поэтому, по сути, ближайшее как минимум одно поколение пенсия будет оставаться в лучшем случае в районе 40% от заработка», — подчеркнул он.





По его словам, сегодня важно начать реализовывать программы добровольного пенсионного накопления, подготовкой которых занимаются Центробанк и Минфин.





Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал пакет законопроектов о пенсионной реформе, ранее принятых Госдумой и Советом Федерации. Инициатором повышения пенсионного возраста в стране выступило правительство — премьер Дмитрий Медведев в начале лета внес в парламент соответствующий законопроект. Согласно нововведениям, мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60.