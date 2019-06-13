Низкопроброный и антисоветский: в ЦК КПРФ призвали не делать бесплатную рекламу «Чернобылю»

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с Daily Storm призвал россиян не обсуждать «низкопробный антисоветский» американский сериал «Чернобыль» и не делать рекламу этому проекту. Ющенко убежден, что в партии «Коммунисты России» просто пиарятся за счет сериала — ранее партия потребовала возбудить уголовное дело за публичную клевету в отношении создателей «Чернобыля» и запретить им въезд в Россию.





«Представители «Коммунистов России» делают себе имя на пикетировании каких-то ненужных фильмов, не заслуживающих даже обсуждения, тем самым поднимая рекламную кампанию этих фильмов. Когда мы обсуждаем низкопробные антисоветские фильмы, в том числе «Чернобыль», мы поднимаем статус этих фильмов до небес, зачем?» — возмутился пресс-секретарь Зюганова.





Александр Ющенко посоветовал россиянам обратить внимание на вышедший 12 июня в прокат фильм «Донбасс. Окраина». «Великолепный фильм, заслуживающий внимания. Мы его показывали в Думе, показывали в Донецке, давайте его обсуждать», — предложил он.





При этом пресс-секретарь лидера КПРФ рассказал, что смотрел начало сериала «Чернобыль». «Это обычный американский времен холодной войны фильм. С точки зрения реквизита, вроде как все сходится. А с точки зрения идеологического [вопроса] — поговорите с чернобыльцами, [они скажут, что] ситуация, показанная в фильме, вообще не соответствует действительности», — убежден он.





Пресс-служба партии «Коммунисты России» 13 июня заявила, что представители партии направили обращение в Роскомнадзор и МВД с требованием возбудить уголовное дело за публичную клевету в отношении создателей «Чернобыля» и запретить им въезд в Россию. В Роскомнадзоре сообщили, что пока не получили обращение от «Коммунистов России», но пообещали рассмотреть его и ответить «в установленном законом порядке», сообщает РИА Новости.





В июне бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что некоторые факты в сериале искажены. Горбачев подчеркнул, что не давал указаний не награждать упоминаемого в фильме академика Валерия Легасова.





Сериал «Чернобыль» американской телекомпании HBO рассказывает о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. «Чернобыль» был признан лучшим сериалом в истории по версии крупнейшего сайта о кинематографе IMDb — он получил среднюю оценку пользователей 9,6 балла из 10.