Появилось видео горящих после атаки танкеров в Оманском заливе

Появилось видео горящих танкеров в Оманском заливе, подвергшихся атаке утром 13 июня. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что одно поврежденное судно продолжает гореть. Корабль полностью окутан клубами густого черного дыма, среди которых можно разглядеть открытое пламя. По данным агентства France-Presse, с танкера трижды доносились звуки взрывов.
Ранее в прессе сообщалось, что один из танкеров подорвался на магнитной мине, а по второму была выпущена торпеда. Торпедной атаке подвергся танкер Front Altair. Второе судно называется Kokuka Courageous. Известно, что один из кораблей принадлежит Норвегии, а другой ходит под панамским флагом.
В экстренных службах Ирана сообщили о спасении 44 моряков, находившихся на борту двух танкеров. Они направлены в порт Джаск и находятся в безопасности. О погибших и пострадавших информация отсутствует. Иранские власти выразили обеспокоенность инцидентом в Оманском заливе и заявили о готовности обеспечить безопасность морских путей в регионе.
«Мы сожалеем и обеспокоены по поводу атаки на два танкера в Оманском заливе. Мы готовы к сотрудничеству в области региональной стабильности для обеспечения безопасности стратегических маршрутов», — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави агентству Fars.
Среди членов экипажа норвежского могут быть россияне, сообщают СМИ. Сейчас Министерство иностранных дел РФ выясняет этот вопрос. Замглавы российского МИД Сергей Рябков призвал спокойно разобраться в ситуации и не делать скоропалительных выводов. По его словам, инцидент с танкерами в Оманском заливе отражает крайне острую ситуацию в регионе, которая требует мер по ее нормализации.
На фоне инцидента повысились мировые цены на нефть на 3% в течение нескольких часов после появления сообщений о том, что в Оманском заливе в результате взрывов были повреждены два танкера. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже в Лондоне выросла на 3,01%, до 61,60 доллара за баррель, а Light прибавила 2,61%, свидетельствуют данные биржи по состоянию на 11:12 мск.
В организации «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) призвали к «крайней осторожности» при прохождении судов в этом регионе и заявили о проведении расследования обстоятельств происшествия.