Появилось видео горящих после атаки танкеров в Оманском заливе

В экстренных службах Ирана сообщили о спасении 44 моряков, находившихся на борту двух танкеров. Они направлены в порт Джаск и находятся в безопасности. О погибших и пострадавших информация отсутствует. Иранские власти выразили обеспокоенность инцидентом в Оманском заливе и заявили о готовности обеспечить безопасность морских путей в регионе.





«Мы сожалеем и обеспокоены по поводу атаки на два танкера в Оманском заливе. Мы готовы к сотрудничеству в области региональной стабильности для обеспечения безопасности стратегических маршрутов», — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави агентству Fars.