Нефть резко подорожала на новостях об атаке двух танкеров в Оманском заливе

Мировые цены на нефть взлетели на 3% в течение нескольких часов после появления сообщений о том, что в Оманском заливе в результате взрывов были повреждены два танкера. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже в Лондоне выросла на 3,01%, до 61,60 доллара за баррель, а Light прибавила 2,61%, свидетельствуют данные биржи по состоянию на 11:12 мск.





Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, сообщает, что утром 13 июня в Оманском заливе прогремели два взрыва. По данным источников издания, предположительно атаке подверглись два танкера, перевозившие нефть в США.





«Нам известно о нападении на танкеры в Оманском заливе. ВМС США в регионе получили два отдельных сигнала бедствия в 06:12 по местному времени и второй в 07:00», — сказал Джошуа Фрей из Пятого флота. Однако он отказался сообщить подробности происшествия.