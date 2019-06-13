Нефть резко подорожала на новостях об атаке двух танкеров в Оманском заливе

Мировые цены на нефть взлетели на 3% в течение нескольких часов после появления сообщений о том, что в Оманском заливе в результате взрывов были повреждены два танкера. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже в Лондоне выросла на 3,01%, до 61,60 доллара за баррель, а Light прибавила 2,61%, свидетельствуют данные биржи по состоянию на 11:12 мск.
Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, сообщает, что утром 13 июня в Оманском заливе прогремели два взрыва. По данным источников издания, предположительно атаке подверглись два танкера, перевозившие нефть в США.
«Нам известно о нападении на танкеры в Оманском заливе. ВМС США в регионе получили два отдельных сигнала бедствия в 06:12 по местному времени и второй в 07:00», — сказал Джошуа Фрей из Пятого флота. Однако он отказался сообщить подробности происшествия.
В организации «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO) сообщили, что в Оманском заливе произошел невыясненный инцидент, и призвали к «крайней осторожности» при прохождении судов в этом регионе. «UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование», — говорится в сообщении.
Газета Tradewinds со ссылкой на неназванные отраслевые источники утверждает, что один из танкеров подвергся торпедной атаке возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов. В результате нападения судно получило пробоину выше ватерлинии по правому борту.
В мае появлялись сообщения об атаках на нефтяные танкеры в районе Персидского залива. Кроме того, Иран обещал перекрыть Оманский пролив, если США лишат страну возможности экспортировать нефть. Эти события провоцируют рост опасений за стабильность поставок черного золота и добавляют нервозности участникам рынка.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение приостановить на 60 дней выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ президент США Дональд Трамп ввел против Ирана санкции, ограничивающие экспорт нефти из страны. Кроме того, глава Белого дома усилил группировку военных кораблей в Персидском заливе и заявил, что если Иран начнет войну, то ему «официально наступит конец», а также предостерег иранские власти от угроз в адрес Соединенных Штатов. При этом американский лидер отметил, что его планы относительно исламской республики ограничиваются «экономическим вторжением», а его главной целью является не допустить появления у Ирана ядерного оружия.