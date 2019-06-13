В Великобритании подписали ордер на выдачу Ассанжа США

Запрос американских властей на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подписал глава Министерства внутренних дел Великобратании Саджид Джавид. По словам Джавида, он подписал «стандартный документ». После утверждения запроса судом Лондона австралийский общественный деятель будет выдан США.





«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», – сказал министр в интервью Би-би-си. – У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд».





Ассанжа арестовали 11 апреля. До этого в течение нескольких лет он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Британский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США. 24 мая Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Речь идет о секретных документах, которые были опубликованы WikiLeaks в 2010 году.





В июне Джулиана Ассанжа в британской тюрьме навестил его отец, Джон Шиптон. Он выразил надежду, что Австралия сможет защитить своего гражданина, имея в виду своего сына.





30 мая Джулиан Ассанж был госпитализирован в больничное отделение тюрьмы из-за ухудшения здоровья Общественник также сильно похудел, и по словам его адвоката Пера Самуэльсона «с ним было невозможно вести нормальный разговор».





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