В Подмосковье задержали около 15 человек, выступающих против свалки

В городе Ликино-Дулево Московской области задержали от 13 до 16 человек, выступающих против вырубки леса. В город приехали три автобуса с сотрудниками правоохранительных органов, которые стали избивать местных жителей, одной из протестующих сломали ребро, ее госпитализировали. Всего в акции участвуют более 100 человек. Об этом Daily Storm рассказал пресс-секретарь политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. По словам самих активистов, сейчас в акции участвуют в основном пенсионеры, молодые люди были на митинге рано утром, а потомим пришлось уехать на работу.





Пять-шесть протестующих правоохранители задержали в лесу, который собираются вырубить, еще 8-10 человек на трассе возле леса, уточнил Обухов. По его словам, сейчас в акции участвуют более 100 человек. «ОМОН приехал около 5 утра 13 июня, жители узнали с вечера, их предупредили свои источники в местной полиции. Уже к 5 утра подтянулись около 50 человек [протестующих], сейчас их более 100», — рассказал пресс-секретарь Гудкова.





По словам одной из участниц акции, правоохранители жестко задерживают людей.