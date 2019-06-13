Прокуратура опровергла «воскрешение» главаря банды Цапков

Сфотографированный в Сочи после ДТП человек, похожий на главаря кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором, который находится в федеральном розыске за кражу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края. Ранее адвокат преступной группировки Умалат Сайгитов допустил возможность того, что Цапок не умер в 2014 году. В качестве аргументов правозащитник ссылается на финансовые возможности своего подзащитного и высокий уровень коррупции в системе исполнения наказаний.





«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара», — цитирует заявление краевой прокуратуры РИА Новости.





Возможность «воскрешения» главаря кущевской банды нельзя исключать, рассказал телеканалу «360» Сайгитов. «Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — приводит слова адвоката издание.





Ранее Telegram-канал Hue опубликовал фотографию, сделанную в Сочи после ДТП 4 июня. Очевидцы аварии опознали в одном из ее участников лидера преступной группировки Сергея Цапка, который скончался в СИЗО в 2014 году от сердечной недостаточности.