«Это как мазать вазелином прыщи»: Леонтьев оценил предложение Чубайса ввести углеродный налог

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал Daily Storm инициативу председателя правления УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса о введении углеродного налога для стимулирования предприятий к снижению выбросов. По словам Леонтьева, предложение Чубайса — это «экспертная болтовня», не имеющая серьезного обоснования. Он отметил, что ее реализация лишь усилит зависимость бюджета от «нефтегазовой иглы». Также он скептически отозвался об альтернативных источниках энергии и указал на традиционную связь зеленой энергетики с гомосексуальными браками.





Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ заявил о необходимости введения углеродного налога для промышленности, так как в Евросоюзе импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превысили нормы, облагаются дополнительным налогом: «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная».





«Это то же самое, что предлагать человеку мазать вазелином прыщи в той ситуации, когда у него смертельная аллергия на вазелин. Да, предположим, прыщ станет меньше. Но он [человек] сдохнет», — заявил Михаил Леонтьев.





«Это некое философствование. Нельзя сказать, что оно абсолютно абсурдное, но хочется спросить Чубайса: вам совсем нечего делать? – добавил пресс-секретарь «Роснефти» Daily Storm. – Есть большое количество экономических экспертов, заработок которых заключается в рассуждениях на абстрактные темы, которые они немного знают. Но Чубайс — не эксперт, у него есть конкретная задача. И я очень надеюсь, что в рамках своей отрасли он обладает некими компетенциями».





По словам пресс-секретаря «Роснефти», в России налоговая нагрузка на углеводородную отрасль и так максимальна, а бюджет основан на доходах от добычи и продажи нефти и нефтепродуктов. И увеличение налоговой нагрузки на добычу нефти приведет к зависимости бюджета страны от добычи нефти, что, по его мнению, является преступлением.





Михаил Леонтьев привел в пример действия президента США Дональда Трампа, который поставил задачу сделать из Америки лидера по экспорту нефти и для этого снизил все налоги в нефтяной отрасли. По словам пресс-секретаря «Роснефти», раньше у американских компаний была налоговая нагрузка в два раза ниже, чем у российских, а после прихода к власти Трампа добывающие компании США находятся в сверхкомфортных условиях. Аналогичную политику проводит и Саудовская Аравия, которая резко снизила налоги на добычу нефти.





По словам Леонтьева, «Роснефть» старается проводить ответственную экологическую политику, занимается модернизацией оборудования для уменьшения вреда на окружающую среду. При этом пресс-секретарь «Роснефти» скептически отозвался об альтернативных источниках энергии: «Биотопливо — это вообще извращение. Если из пищевого белка производить энергию, то любой нормальный человек поймет, что это извращение».





Также он заявил, что традиционно защита окружающей среды связана с однополой любовью: «В политике зеленая энергетика идет в пакете с гомосексуальными браками. Так традиционно получилось».





Ранее Анатолий Чубайс сказал, что не обижается на то, что россияне называют рыжих котов его фамилией. Также он признал, что в начале 90-х миллионы российских граждан переживали тяжелейший период и искали виноватых в этом. По словам Чубайса, он не хотел бы быть на этом месте, но раз так сложилось, ему пришлось смириться с этим.