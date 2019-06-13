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Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова
Новости

Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова

Путин отправил в отставку начальника московского УНК и начальника УВД ЗАО Москвы

Путин отправил в отставку начальника московского УНК и начальника УВД ЗАО Москвы

Владимир Путин отправил в отставку начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Их увольнения требовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев после снятия обвинений c журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.


Генерал-майор полиции Юрий Девяткин возглавлял столичное УНК с февраля 2018 года. Имеет награды — медали «За отличие в службе в органах наркоконтроля» I, II и III степени. Андрей Пучков занимал должность главы УВД по ЗАО с февраля 2015 года. Имеет присвоенное указом президента почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел» за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности, награжден Орденом Почета, а также именным оружием. Кандидат юридических наук.


11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста. В тот же день министр внутренних дел заявил о прекращении уголовного преследования журналиста из-за отсутствия доказательств его участия в совершении преступления.


О задержании журналиста Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. В то же время сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.


«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — публикацией расследований о коррупции.


12 июня, в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова, несмотря на то что журналиста освободили, а сам он решил в ней не участвовать. Сотрудники полиции задержали около 500 участников.


В Москве отпустили большинство задержанных на марше в поддержку Голунова

В полиции оставили четверых активистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве 13 июня 2019

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