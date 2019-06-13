В Москве отпустили большинство задержанных на марше в поддержку Голунова

Четыре человека остаются в полиции после несогласованного марша в центре Москвы 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На остальных задержанных составили протоколы, их отпустили. Всего на акции было задержано около 200 человек, заявили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. О четырех активистах, оставленных на ночь в полиции, также сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Однако по сведениям правозащитников, всего на марше задержали 549 человек.
«В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ (сроки административного задержания) подвергнуты административному задержанию», — цитирует сообщение МВД РИА Новости. По информации полиции, всего в несанкционированном марше участвовали 1,2 тысячи человек.
В отделе полиции по Таганскому району на ночь оставили Вячеслава Стеблина, в Фили-Давыдково — Дмитрия Иванова, на обоих составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о митингах), сообщил «ОВД-Инфо». Кроме того, в ОМВД по району Покровское-Стрешнево и ОМВД по району Сокол — по одному задержанному на марше, они отказываются называть полицейским свои имена, добавили правозащитники.
Политолог Екатерина Шульман заявила Daily Storm, что 12 июня — выходной день, и собравшиеся на марш не несли плакатов и не нарушали закон, поэтому у правоохранителей не было никакой законной причины выделять их из других граждан, вышедших на улицы и празднующих День России. Позднее саму Шульман задержали, но почти сразу отпустили.
12 июня в Москве прошел не согласованный с властями марш в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, о задержании которого стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по Москве сообщило, что наркотики нашли при себе у журналиста, а также в его квартире в ходе обыска. Суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня журналиста отпустили из-под домашнего ареста.
«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходили пикеты в защиту корреспондента.