В Москве отпустили большинство задержанных на марше в поддержку Голунова

Четыре человека остаются в полиции после несогласованного марша в центре Москвы 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На остальных задержанных составили протоколы, их отпустили. Всего на акции было задержано около 200 человек, заявили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. О четырех активистах, оставленных на ночь в полиции, также сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Однако по сведениям правозащитников, всего на марше задержали 549 человек.





«В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ (сроки административного задержания) подвергнуты административному задержанию», — цитирует сообщение МВД РИА Новости. По информации полиции, всего в несанкционированном марше участвовали 1,2 тысячи человек.





В отделе полиции по Таганскому району на ночь оставили Вячеслава Стеблина, в Фили-Давыдково — Дмитрия Иванова, на обоих составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о митингах), сообщил «ОВД-Инфо». Кроме того, в ОМВД по району Покровское-Стрешнево и ОМВД по району Сокол — по одному задержанному на марше, они отказываются называть полицейским свои имена, добавили правозащитники.