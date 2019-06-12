Число задержанных на акции в поддержку Голунова превысило 90 человек - видео

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, ранее обвиненного в попытке сбыта наркотиков и позднее освобожденного, продолжаются — число задержанных превысило 90 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Среди них как сотрудники нескольких изданий, в том числе «Медуза», «МБХ-Медиа», «Дождь» и других, так и просто пришедшие на марш люди. Собравшиеся скандируют различные лозунги, в том числе «Свободу политзаключенным», «Долой власть чекистов» и другие.
На марш вышли коллеги Голунова из «Медузы», в том числе гендиректор издания Галина Тимченко. «Да просто так, прогуляться. День России, хочу видеть ваши лица. На самом деле – хотела увидеть людей, которые поддержали Ивана. Все дни сидела с адвокатами, собирала характеристики Вани, бегала по городу», — рассказала она Daily Storm. Тимченко подчеркнула, что она не участвовала в организации марша.
Около 17:20 на Трубной были задействованы поливальные машины, несмотря на пошедший дождь, сообщила корреспондент Daily Storm. Проход по Петровской улице закрыт сотрудниками правоохранительных органов, поэтому марш не может продолжить движение.
Рядом с Петровской улицей начались жесткие задержания участников марша, сообщили корреспонденты Daily Storm. Людей пытаются отбивать, однако правоохранители «выцепляют» из толпы отдельных лиц.
О задержании Голунова в Москве стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня журналиста отпустили из-под домашнего ареста.
«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.