В команде Зеленского заявили, что президент лишь шутил о снижении тарифов

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире передаче «Вот оно как» заявил, что украинский лидер напрямую не обещал снижение тарифов на газ, он лишь шутил на эту тему. Герус также отметил, президент понимает всю важность этой проблемы и работает над ней.





«Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», — сообщил в эфире передачи представитель президента Украины.





По его словам, если внимательно изучить то, что говорил украинский лидер перед выборами, то становится ясно, что Зеленский призывал увеличить добычу газа, инвестирования, прекращения импорта газа и развития экспорта. «Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше», — добавил представитель президента.





Как сообщают СМИ, ранее член команды Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что тарифы не входят в юрисдикцию аппарата президента, однако украинский лидер будет изучать, насколько тарифы обоснованы и обеспечивать условия для качественной работы силовиков и судов. Ранее Зеленский также назвал высокие тарифы и небольшие зарплаты бедами Украины.





Владимир Зеленский официально стал президентом Украины 20 мая. В своей первой речи он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Далее он заявил, что украинцы должны брать пример в укреплении обороны с израильтян, в развитии технологий — с японцев, а у жителей Швейцарии учиться жить счастливо.





Также Зеленский назвал свою главную задачу — прекращение огня в Донбассе — и попросил чиновников не вешать его фотографии в их кабинетах, а вместо этого повесить фотографии своих детей, чтобы чувствовать свою ответственность за выполненную работу не перед начальством, а перед подрастающим поколением.





Партия Зеленского «Слуга народа» на съезде 9 июня представила предвыборную программу, с которой политическая сила идет на досрочные парламентские выборы. Среди приоритетов в ней названы очистка и обновление системы власти в стране, искоренение коррупции, создание привлекательных условий для бизнеса, реформирование социальной сферы и построение инновационной экономики.