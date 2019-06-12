Тимченко заявила, что не пойдет на согласованный марш 16 июня

Гендиректор «Медузы» также добавила, что она впервые за несколько дней вышла на прогулку, потому что все предыдущие дни с адвокатами занималась делом Ивана Голунова, собирала его характеристики. Кроме того, она объяснила, почему не присутствовала на других пикетах в защиту Голунова и чем она отличается от главы ФБК Алексея Навального.





«Мы написали не обращение, а всего лишь выразили свое мнение. Те люди, которые занимались освобождением Голунова в легальном поле, просто написали заявление о своего имени, вот и все. Я не организатор марша [в поддержку Голунова], а просто частное лицо. Как работодатель Вани я не могла одновременно стоять в пикетах и разговаривать с адвокатами, я работала в правовом поле, чтобы его освободить. Уж простите, я не герой, не Алексей Навальный», — эмоционально отметила Тимченко.





Задержания на акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, ранее обвиненного в попытке сбыта наркотиков и позднее освобожденного, продолжаются — число задержанных превысило 90 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Среди них как сотрудники нескольких изданий, в том числе «Медуза», «МБХ медиа», «Дождь» и других, так и просто пришедшие на марш люди. Собравшиеся скандируют различные лозунги, в том числе «Свободу политзаключенным», «Долой власть чекистов» и другие.





11 июня сторонники арестованного за сбыт наркотиков, а потом оправданного журналиста Ивана Голунова опубликовали заявление, в котором поздравили с победой и предложили «немного выпить» в День России. Заявление подписано гендиректором и главредом «Медузы» Галиной Тимченко и Иваном Колпаковым, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, основателем издания The Bell Елизаветой Осетинской и адвокатом Голунова Сергеем Бадамшиным.