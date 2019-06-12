Шульман назвала беззаконием задержания участников марша в поддержку Голунова

«Согласование акции — это вопрос отношений между организаторами и местными властями. Это административная процедура, соблюдена она или не соблюдена, это не делает пребывание людей на улице преступлением. Поэтому говорить: ваша акция не согласована, поэтому мы вас всех задержим, — неправильно. 31-я статья, Конституция — люди имеют право находиться на улице мирно без оружия», — сообщила Шульман.





Политолог пояснила, что с ее точки зрения, собравшиеся на марш не дали сотрудникам правоохранительных органов никаких оснований к задержанию. «Я не понимаю, чем эти люди отличаются от всех прочих празднующих. У них нет плакатов, нет опасных предметов, никаких бутылок не бросают, ничего не поджигают... Это публичное пространство, то, где мы с вами находимся, и мы имеем право здесь находиться — и здесь, и там, и еще где-нибудь», — заявила она.





Она подтвердила, что президентский Совет по правам человека окажет юридическую поддержку задержанным 12 июня, если таковая им понадобится. «Надеюсь, что большинство задержанных просто отпустят без протоколов, потому что, честно говоря, не понимаю причины задержания», — заключила Шульман.





По данным МВД Москвы, в ходе акции были задержаны более 200 человек, всего общее число участников марша правоохранители оценили в 1200 человек.





12 июня в Москве прошел несогласованный с властями марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, о задержании которого стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по Москве сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня журналиста отпустили из-под домашнего ареста.





«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента.