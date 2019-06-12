Еврокомиссия порекомендовала бизнесу приготовиться к «жесткому» Brexit

Европейскому бизнесу и правительствам стран Евросоюза стоит приготовиться к выходу Великобритании из блока без какой-либо сделки (так называемому «жесткому» Brexit), считают в Еврокомиссии. Чиновники порекомендовали с умом использовать отсрочку до 31 октября, выданную Лондону ранее. ЕК напомнила, что в подобном случае все европейские нормы перестанут действовать на Великобританию, что может привести к существенным убыткам для всех, кто ведет с ней дела.





«Еврокомиссия напоминает, что это ответственность экономических субъектов - подготовиться ко всем сценариям. Сценарий отсутствия соглашения остается возможным исходом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС», — говорится в заявлении ЕК о подготовке к Brexit.





В тексте отмечено, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без какой-либо сделки, она сразу же без переходного периода станет «третьей страной», то есть не связанной никакими контрактами и нормами с ЕС. Еврокомиссия посоветовала позаботиться прежде всего о трех ключевых вопросах: разобраться с правами и дальнейшими действиями британцев, которые ранее использовали право на свободное перемещение внутри Евросоюза и проживают за границами Великобритании; выполнить обязательства перед Великобританией, обусловленные ее вкладами как члена ЕС, и сохранить целостность рынка с учетом разделения Ирландии на Республику Ирландия (останется членом ЕС) и Северную Ирландию (подчинена Лондону).





Еврокомиссия также сообщила, что в среду на плановом заседании коллегии еврокомиссаров была проведена переоценка всех 19 законодательных инициатив, принятых Еврокомиссии в рамках подготовки к выходу Великобритании из ЕС без соглашения, которое должно было состояться 29 марта этого года. Еврокомиссия пришла к заключению, что все эти меры остаются актуальными и не требуют пересмотра в условиях переноса даты выхода Великобритании из ЕС на 31 октября.





Опасения Евросоюза относительно «жесткого Брекзита» имеют под собой основания — некоторые кандидаты на пост премьера Великобритании, которые будут бороться за это место из-за ухода Терезы Мэй с должности, заявляли о готовности провести выход Великобритании из ЕС «любой ценой».





23 мая The Times написала, что Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку, поскольку она не смогла решить проблему по скорому и максимально безболезненному для страны выходу из ЕС. Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором чуть более половины граждан высказались за выход из ЕС. После этого был запущен процесс по выходу королевства из организации. Тем не менее, за три года правительство так и не смогло осуществить выход страны из ЕС.