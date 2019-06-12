В Судане провалилась попытка второго госпереворота за три месяца

В Судане провалилась попытка госпереворота, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. Ряд гражданских лиц и военнослужащих попытались захватить власть у военного совета, ранее отстранившего от правления султана Омара аль-Башира. По данным телеканала, заговорщики были верны прежнему режиму, и скорее всего после захвата власти попытались бы вернуть аль-Башира на пост главы государства.





«68 офицеров арестованы после попытки захвата власти в Судане. По данным наших источников, группа, которая попыталась свергнуть военную хунту, состоит по большей части из офицеров-исламистов, которые привержены бывшему режиму», — сообщает телеканал.





Телеканал Al-Hadith также сообщает об арестах в Хартуме, упоминая, что арестовывают как военных, так и гражданских лиц. По данным телестанции, некоторые заговорщики все еще состоят на военной службе в армии Судана.





Утром 12 июня Совет Безопасности ООН призвал военных и оппозицию Судана начать переговоры. Противники нынешней власти требуют передать власть в руки гражданского правительства.





11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.





Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическом кризисом, в котором республика находится восемь лет. Кризисная ситуация в стране сложилась в том числе из-за санкций со стороны США и провозглашения независимости Южного Судана. Отстранение от власти Омара аль-Башира не привело к прекращению протестов — многотысячные толпы митингующих продолжают требовать от военных передать власть гражданскому правительству.